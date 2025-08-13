Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 19:12

«Едва не снесло потоком»: Курсант МВД рассказал, как спас тонущую семью в Дагестане

Курсант МВД рассказал подробности спасения людей после схода сели в Дагестане

Курсант Омской академии МВД России Газимагомед Багатаров, который участвовал в спасении людей после схода селевого потока в Дагестане, рассказал о деталях операции. Его видеообращение опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Курсант МВД рассказал о спасении людей во время сели в Дагестане. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам младшего сержанта полиции, он вместе с дядей возвращался из родного села в Каспийск, когда стихия перекрыла дорогу. Оставив машину в безопасном месте, они заметили, как течение уносит минивэн. Несмотря на опасность, мужчины бросились в ледяную воду, чтобы помочь.

Отважных героев-дагестанцев просят наградить за спасение семьи, тонувшей в машине
Отважных героев-дагестанцев просят наградить за спасение семьи, тонувшей в машине

Напомним, Газимагомед Багатаров и Гаджи Гунашо спасли семью из семи человек, чей минивэн унесло течением реки после схода селя и сильных дождей. Студент и его дядя, не раздумывая о риске, бросились в воду. Они смогли остановить тонущий автомобиль и спасти всех пассажиров, среди которых были пожилая женщина, дети и грудной ребёнок.

BannerImage

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ирина Волк
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar