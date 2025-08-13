«Едва не снесло потоком»: Курсант МВД рассказал, как спас тонущую семью в Дагестане
Курсант МВД рассказал подробности спасения людей после схода сели в Дагестане
Курсант Омской академии МВД России Газимагомед Багатаров, который участвовал в спасении людей после схода селевого потока в Дагестане, рассказал о деталях операции. Его видеообращение опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Курсант МВД рассказал о спасении людей во время сели в Дагестане. Видео © Telegram / Ирина Волк
По словам младшего сержанта полиции, он вместе с дядей возвращался из родного села в Каспийск, когда стихия перекрыла дорогу. Оставив машину в безопасном месте, они заметили, как течение уносит минивэн. Несмотря на опасность, мужчины бросились в ледяную воду, чтобы помочь.
Напомним, Газимагомед Багатаров и Гаджи Гунашо спасли семью из семи человек, чей минивэн унесло течением реки после схода селя и сильных дождей. Студент и его дядя, не раздумывая о риске, бросились в воду. Они смогли остановить тонущий автомобиль и спасти всех пассажиров, среди которых были пожилая женщина, дети и грудной ребёнок.
Обложка © Telegram / Ирина Волк