Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской областью

Российские системы ПВО за час уничтожили семь украинских беспилотников в Белгородской области. С 17:30 до 18:40 московского времени были сбиты беспилотные аппараты самолётного типа. По данным военного ведомства, все воздушные цели успешно нейтрализованы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«13 августа с 17:30 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.