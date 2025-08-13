Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Российские системы ПВО за час уничтожили семь украинских беспилотников в Белгородской области. С 17:30 до 18:40 московского времени были сбиты беспилотные аппараты самолётного типа. По данным военного ведомства, все воздушные цели успешно нейтрализованы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«13 августа с 17:30 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, Белгородская область регулярно подвергается атакам с применением дронов. Российские войска оперативно отражают подобные угрозы, защищая приграничные территории. Сегодня Белгород снова подвергся атаке беспилотников, нацеленной на жилой сектор. В результате удара по частному дому пострадала женщина, у которой диагностировали баротравму. Скорая помощь оперативно доставила её в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования и лечения.