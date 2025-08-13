Гладков: Двое мирных жителей ранены при атаке дрона в Белгородской области

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошёл в селе Двулучное Валуйского округа. Мужчины получили множественные ранения и баротравмы. Их экстренно доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.

