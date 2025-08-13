Гладков: Двое мирных жителей ранены при атаке дрона в Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Kondratiuk-Swiacka
Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошёл в селе Двулучное Валуйского округа. Мужчины получили множественные ранения и баротравмы. Их экстренно доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.
«В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены два мирных жителя», — сообщил глава региона.
Напомним, приграничные территории Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам и атакам с применением дронов. Украинские военные отправляют в регион множество дронов, стремясь нанести удары по гражданским объектам и навредить мирным жителям. Недавно от атаки FPV-дрона пострадали пятеро детей, получивших ранения.