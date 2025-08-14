Погибшая от метадона в Череповце девочка недавно переехала, сбежав от дурной компании
16-летняя девушка, переехавшая в Череповец с матерью, чтобы уйти от дурной компании, погибла вместе с двумя друзьями после употребления метадона. Об этом сообщает издание Mash со ссылкой на собственные источники.
Трагедия произошла в квартире на улице Наседкина. По предварительным данным, подростки приняли наркотик, ошибочно полагая, что это другое вещество. Погибли также два мальчика 13 и 16 лет. Старший учился в IT-колледже, младший должен был пойти в седьмой класс. Оба происходили из благополучных семей. Сейчас в больнице находится их подруга — её состояние остаётся тяжёлым.
Напомним, входная дверь в квартире с подростками оказалась заблокирована изнутри, в связи с чем потребовалось привлечение сотрудников экстренных служб. В ходе осмотра помещения были изъяты полиэтиленовые мешочки с неизвестным порошкообразным веществом, которые впоследствии отправили на лабораторный анализ. Правоохранительные органы инициировали уголовное производство.
