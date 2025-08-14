СК признал виновным тренера, чья 13-летняя ученица погибла от копья в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии завершено расследование дела о гибели 13-летней спортсменки на тренировке. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

«Расставив участников тренировки с нарушениями правил и отвлёкшись на других воспитанников, обвиняемый не заметил, как несовершеннолетний метнул копьё, попавшее в голову девочке», — говорится в официальном сообщении следствия.

В ведомстве добавили, что тренер спортшколы станицы Приближная организовал занятие с грубыми нарушениями: проводил одновременно тренировки по трём дисциплинам на футбольном поле, что запрещено правилами безопасности.

Тренеру предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (наказание до шести лет лишения свободы). Также уголовное дело возбуждено против 15-летнего метателя копья по статье о причинении смерти по неосторожности. Оба дела направлены в суд.