Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 20:30

Учёные засняли крупный метеорит, пролетевший над станцией Восток в Антарктиде

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток». Обложка © пресс-служба ААНИИ

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток». Обложка © пресс-служба ААНИИ

Российские полярники на станции «Восток» зафиксировали пролёт крупного метеорита над Антарктидой. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, яркий болид появился в небе в среду около 16:00 по местному времени, оставив после себя белый след, который был виден более 30 минут.

Научный сотрудник Астрономического центра ФИАН Сергей Дроздов сообщил, что запечатлеть такое явление в Антарктиде — большая редкость, учитывая малонаселённость региона. Он добавил, что фрагменты метеорита, вероятно, достигли поверхности, и их можно будет найти.

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток». Фото © пресс-служба ААНИИ

Крупный метеорит, пролетевший над станцией «Восток». Фото © пресс-служба ААНИИ

«Ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселённых районах: надводными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами или горами», — отметил специалист.

Огромный метеорит взорвался в небе над Австралией и попал на видео
Огромный метеорит взорвался в небе над Австралией и попал на видео

А в небе над Иркутской областью недавно зафиксировали яркий астероид. По мнению экспертов, небесное тело было довольно скромных размеров, всего около 10 сантиметров в диаметре, и сгорело в атмосфере на высоте примерно 20-30 километров.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости науки
  • Антарктида
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar