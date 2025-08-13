Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила саммит представителей ЕС и главы киевского режима Владимира Зеленского с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?». Так она прокомментировала онлайн совещание лидеров стран Евросоюза.

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — отметила Захарова в Telegram-канале.

Она привела полное стихотворение, которое известно по строкам «Дело было вечером, делать было нечего».