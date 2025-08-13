Встреча Путина и Трампа
13 августа, 20:59

«Делать было нечего»: Захарова описала стихами саммит ЕС с Зеленским

Обложка © kmu.gov.ua

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила саммит представителей ЕС и главы киевского режима Владимира Зеленского с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?». Так она прокомментировала онлайн совещание лидеров стран Евросоюза.

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова»,отметила Захарова в Telegram-канале.

Она привела полное стихотворение, которое известно по строкам «Дело было вечером, делать было нечего».

Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Она отметила, что Украина и ЕС наиболее заинтересованы в мирном разрешении конфликта.

