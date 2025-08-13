«Делать было нечего»: Захарова описала стихами саммит ЕС с Зеленским
Захарова сравнила саммит ЕС и Зеленского со стихотворением Михалкова
Обложка © kmu.gov.ua
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила саммит представителей ЕС и главы киевского режима Владимира Зеленского с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?». Так она прокомментировала онлайн совещание лидеров стран Евросоюза.
«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — отметила Захарова в Telegram-канале.
Она привела полное стихотворение, которое известно по строкам «Дело было вечером, делать было нечего».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. Она отметила, что Украина и ЕС наиболее заинтересованы в мирном разрешении конфликта.