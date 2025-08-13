Фон дер Ляйен выступила с неожиданным заявлением после разговора с Зеленским
Фон дер Ляйен: Никто не хочет мира больше Украины и ЕС
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. В посте в соцсети X она отметила, что Украина и ЕС больше всех заинтересованы в мирном решении конфликта.
«Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. <...> Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас», — написала она.
Фон дер Ляйен добавила, что участники видеоконференции обсудили предстоящую встречу лидеров России и США на Аляске. Они также укрепили общую позицию по вопросам Украины и договорились продолжать действовать сообща.
Напомним, что 13 августа Трамп провёл телефонную конференцию с Зеленским и руководителями ключевых стран Евросоюза. Участники обсуждали предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Позже телеканал CBS, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация США готовит трёхсторонние переговоры с Путиным, Трампом и Зеленским, которые могут состояться на следующей неделе.