Фон дер Ляйен выступила с неожиданным заявлением после разговора с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвела итоги онлайн-беседы с американским лидером Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими политиками. В посте в соцсети X она отметила, что Украина и ЕС больше всех заинтересованы в мирном решении конфликта.

«Вместе с Трампом, Зеленским и другими европейскими лидерами мы приняли очень хорошее решение. <...> Никто не хочет справедливого и прочного мира больше нас», — написала она.