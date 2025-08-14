Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 22:04

Бразилия созовёт членов БРИКС для ответа на торговые пошлины США

Лула да Силва: Бразилия обсудит с членами БРИКС ответ на торговые пошлины США

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Бразилия планирует организовать видеоконференцию с участниками БРИКС, где обсудят действия против торговых пошлин США. Об этом сообщил президент Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления, которое показали на YouTube-канале Правительства Бразилии.

«Вместе с БРИКС мы проведём телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации», — сказал Лула да Силва.

Президент также отметил, что уже обсудил ситуацию с лидерами России, Индии и Китая. В ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом ЮАР. Целью переговоров должен стать поиск альтернативных путей для экономического роста и демонстрация важности демократии, взаимоуважения и многостороннего подхода в международной торговле.

В США высказались о новом наказании для Китая за закупки российской нефти
В США высказались о новом наказании для Китая за закупки российской нефти

Ранее Life.ru сообщал, что автопром Германии сталкивается с миллиардными потерями из-за пошлин США. Соединённые Штаты пока не сократили ставки пошлин на товары европейской автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на заключение торговой сделки между США и ЕС.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • БРИКС
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar