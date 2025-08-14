Бразилия созовёт членов БРИКС для ответа на торговые пошлины США
Лула да Силва: Бразилия обсудит с членами БРИКС ответ на торговые пошлины США
Лула да Силва. Обложка © Life.ru
Бразилия планирует организовать видеоконференцию с участниками БРИКС, где обсудят действия против торговых пошлин США. Об этом сообщил президент Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления, которое показали на YouTube-канале Правительства Бразилии.
«Вместе с БРИКС мы проведём телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации», — сказал Лула да Силва.
Президент также отметил, что уже обсудил ситуацию с лидерами России, Индии и Китая. В ближайшее время он проведёт телефонные переговоры с президентом ЮАР. Целью переговоров должен стать поиск альтернативных путей для экономического роста и демонстрация важности демократии, взаимоуважения и многостороннего подхода в международной торговле.
