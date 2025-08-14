Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 04:37

В Британии придумали, чем заменить отправку своих военных на Украину

Times: В Британии передумали размещать миротворческие войска на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma

Великобритания отказалась от идеи развёртывания миротворческих сил на Украине. Военных планировали направить в рамках «коалиции желающих», сообщает The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины»,указывает издание.

Теперь премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции сосредоточиться на обеспечении безопасности воздушного пространства Западной Украины. Он также предлагает помощь в подготовке украинских военных и разминировании Чёрного моря.

По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины
По заветам Трампа: Великобритания анонсировала 50-дневный конвейер смерти для Украины

По данным издания, Стармер отметил, что появился «реальный» шанс заключить сделку. Он добавил, что европейские союзники согласились помочь в её реализации.

Ранее стало известно, что вместо отправки войск страны коалиции планируют увеличить поставки оружия в Киев. Чиновник Минобороны Великобритании сообщал, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать на Украине».

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar