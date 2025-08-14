В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты самолётов

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полётов. В период их действия один самолёт, направлявшийся в Саратов, был вынужден изменить маршрут и уйти на запасной аэродром. Снятие ограничений позволит восстановить регулярное авиасообщение в указанных аэропортах.