14 августа, 01:49

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полётов. В период их действия один самолёт, направлявшийся в Саратов, был вынужден изменить маршрут и уйти на запасной аэродром. Снятие ограничений позволит восстановить регулярное авиасообщение в указанных аэропортах.

Ранее Life.ru писал, что после налёта БПЛА начался пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. О пострадавших пока не сообщается.

Юния Ларсон
