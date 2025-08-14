Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 03:54

Солдат ВСУ Алексей Левченко: Родители посоветовали сдаться в плен россиянам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Солдат вооружённых формирований Украины Алексей Левченко заявил, что его родители порекомендовали ему сдаться в плен российским военнослужащим. Они посоветовали ему уходить на русскую сторону, если ему не удастся покинуть территорию Украины или самостоятельно оставить воинскую часть.

Левченко отметил, что родители настаивали на необходимости выйти на позиции ВС РФ и связаться с родственниками, проживающими в России.

Он также рассказал, что покинул свой пост в Сумской области в поисках воды, которую должны были сбросить с дрона. Оставив оружие, а впоследствии и бронежилет, Левченко спустя несколько дней вышел на позиции ВС РФ.

Украинец родился в Лисичанске в декабре 1984 года и после начала СВО эвакуировал свою семью и родителей в Полтаву. Мобилизовали его в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что пленный офицер ВСУ раскрыл отношение бойцов к конфликту. Младшим украинским офицерам уже надоели военные действия.

Юния Ларсон
