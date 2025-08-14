Встреча Путина и Трампа
14 августа, 03:41

Рэпер Lil Pump едва не погиб в ДТП, перевернувшись на мокрой дороге

Знаменитый американский рэпер Lil Pump едва не погиб в ДТП. Машину музыканта занесло на мокрой трассе, после чего автомобиль перевернулся.

Рэпер Lil Pump попал в ДТП. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DNUaEt1IrIh

По словам артиста, причиной аварии стала скользкая из-за дождя дорога. После ДТП рэпер смог сам выбить окно и выбраться из автомобиля.

«Ребята, я чуть не лишился жизни. Бог существует! Не садитесь за руль под дождём. В свой день рождения я пойду в церковь, чтобы поблагодарить Бога за все благословения», — написал музыкант.

Ранее другой рэпер Machine Gun Kelly сделал неожиданное заявление о своём возможном внеземном происхождении. Музыкант сообщил, что его мать похищали пришельцы, поэтому наполовину он инопланетянин.

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DNUaEt1IrIh

Лия Мурадьян
