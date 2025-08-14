ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА сбили в Миллеровском и Кашарском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

В Миллерово в результате налёта выбило стёкла в частном доме и повредило забор. Сейчас власти уточняют данные о других последствиях на земле.