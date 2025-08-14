Встреча Путина и Трампа
14 августа, 03:49

ПВО отразила атаку украинских БПЛА в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА сбили в Миллеровском и Кашарском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал»,написал он в Telegram-канале.

В Миллерово в результате налёта выбило стёкла в частном доме и повредило забор. Сейчас власти уточняют данные о других последствиях на земле.

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты самолётов

Этой же ночью, 14 августа, после налёта украинских беспилотников вспыхнул пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Здесь, по предварительным данным, также обошлось без человеческих жертв.

