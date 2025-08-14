В России утвердили два варианта произношения слов миллион и миллиард
Словарь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GNT STUDIO
Институт русского языка имени Виноградова РАН официально утвердил альтернативные варианты произношения числительных «миллион» и «миллиард». Как сообщает РИА «Новости», наряду с традиционными формами теперь признаются равноправными разговорные варианты «мильон» и «мильярд». Эти нормы распространяются и на производные слова: «мильонный» и «мильярдный».
В предисловии к словарю подчёркивается, что его основная задача — фиксация орфографических норм, а не регулирование современного словоупотребления, которое остаётся прерогативой толковых словарей. При этом составители отмечают, что хотя большинство включённых в издание слов являются стилистически нейтральными, необходимость отражать особенности использования государственного языка в различных сферах потребовала введения специальных помет.
Ранее орфографический словарь Российской академии наук пополнился 657 новыми слов. В списке можно найти как слова из молодёжного сленга, такие как «тиктокер», «пауэрбанк», «смузи», «раф», «личка» и «движуха», так и термины, связанные с современными событиями, например, «беспилотник» и «оперштаб».