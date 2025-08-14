В России утвердили два варианта произношения слов миллион и миллиард

Институт русского языка имени Виноградова РАН официально утвердил альтернативные варианты произношения числительных «миллион» и «миллиард». Как сообщает РИА «Новости», наряду с традиционными формами теперь признаются равноправными разговорные варианты «мильон» и «мильярд». Эти нормы распространяются и на производные слова: «мильонный» и «мильярдный».

В предисловии к словарю подчёркивается, что его основная задача — фиксация орфографических норм, а не регулирование современного словоупотребления, которое остаётся прерогативой толковых словарей. При этом составители отмечают, что хотя большинство включённых в издание слов являются стилистически нейтральными, необходимость отражать особенности использования государственного языка в различных сферах потребовала введения специальных помет.