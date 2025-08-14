Орбиту МКС подняли ещё на 1,7 км над Землёй

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно «подтянул» высоту орбиты Международной космической станции (МКС). Теперь она зависла над нашей планетой на расстоянии 416,7 километра. Такая корректировка необходима для поддержания оптимальной высоты работы МКС, которую медленно тянет к Земле гравитация, сообщает «Роскосмос».

«Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км. Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели «Прогресса МС-30», проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с», — отметили в корпорации.

Причина регулярных подъёмов — сопротивление верхних слоёв атмосферы, которое постепенно снижает орбиту станции. Без своевременных импульсов МКС рисковала бы потерять устойчивость своей траектории. Она движется по орбите со скоростью 28 000 км/ч, что создаёт эффект «падения вокруг Земли», учитывая гравитацию.