Регион
14 августа, 05:43

Орбиту МКС подняли ещё на 1,7 км над Землёй

Космический корабль Прогресс МС-30 поднял МКС на 1,7 километра

Обложка © Telegram / Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно «подтянул» высоту орбиты Международной космической станции (МКС). Теперь она зависла над нашей планетой на расстоянии 416,7 километра. Такая корректировка необходима для поддержания оптимальной высоты работы МКС, которую медленно тянет к Земле гравитация, сообщает «Роскосмос».

«Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км. Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели «Прогресса МС-30», проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с», — отметили в корпорации.

Причина регулярных подъёмов — сопротивление верхних слоёв атмосферы, которое постепенно снижает орбиту станции. Без своевременных импульсов МКС рисковала бы потерять устойчивость своей траектории. Она движется по орбите со скоростью 28 000 км/ч, что создаёт эффект «падения вокруг Земли», учитывая гравитацию.

Последний раз Международную космическую станцию поднимали 17 июля на 1,93 километра. Это вполне обычная операция для МКС, но она крайне важна для нормальных условий работы экипажа и проведения научных экспериментов.

