Первая леди в ярости: Мелания Трамп начала угрожать сыну Байдена

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания, направила сыну бывшего лидера страны Джо Байдена, Хантеру, официальное предупреждение с угрозой судебного разбирательства на сумму в один миллиард долларов. Поводом стали обвинения, которые она считает ложными и порочащими её репутацию. Связаны они с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox News.

По информации из письма адвоката первой леди, 5 августа Хантер опубликовал на YouTube ролик под названием «Хантер Байден возвращается», в котором прозвучали утверждения, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Она утверждает, что это всё ложь и клевета.

«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», — написал адвокат первой леди.