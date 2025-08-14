Первая леди в ярости: Мелания Трамп начала угрожать сыну Байдена
Жена Трампа грозит Хантеру Байдену миллиардным иском за клевету по делу Эпштейна
Обложка © ТАСС / ЕРА / BONNIE CASH
Жена президента США Дональда Трампа, Мелания, направила сыну бывшего лидера страны Джо Байдена, Хантеру, официальное предупреждение с угрозой судебного разбирательства на сумму в один миллиард долларов. Поводом стали обвинения, которые она считает ложными и порочащими её репутацию. Связаны они с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox News.
По информации из письма адвоката первой леди, 5 августа Хантер опубликовал на YouTube ролик под названием «Хантер Байден возвращается», в котором прозвучали утверждения, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Она утверждает, что это всё ложь и клевета.
«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», — написал адвокат первой леди.
От имени своей клиентки юрист потребовал от Хантера Байдена немедленно отказаться от всех оскорбительных и провокационных высказываний. Если это требование не будет выполнено, Мелания намерена инициировать судебный процесс с требованием компенсации ущерба в размере одного миллиарда долларов.
Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну предъявили обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Расследование выявило, что с 2002 по 2005 год он поддерживал интимные отношения с девочками младше 14 лет. Ранее в одном из СМИ было опубликовано, что в 1996 году Дональд Трамп подарил Эпштейну рисунок обнажённой женщины. В ответ на это Трамп обвинил издательство в клевете и подал иск с требованием компенсации в 10 миллиардов долларов. При этом совсем недавно ФБР удалило имя президента США из досье по делу Эпштейна.