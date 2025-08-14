Встреча Путина и Трампа
14 августа, 08:06

Нож против автомата: Штурмовик Белый вышел живым из засады ВСУ после победы в рукопашном бою

Штурмовик ВС РФ Белый победил в рукопашной схватке и разошёлся с бойцами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Боец штурмовой роты с позывным Белый поделился воспоминаниями о неожиданной встрече с группой из пяти военнослужащих ВСУ в районе Январского Днепропетровской области, которые подготовили засаду для российских солдат. Троих из них ему удалось уложить сразу, оставалось ещё двое. В ход против них он пустил армейский нож.

«Одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдёмся мирно. И так мы разошлись. Они пошли в одну сторону, я — в другую», — вспоминал Белый в беседе с ТАCС.

Усыпанные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео
Ранее Life.ru рассказывал, как российский солдат с позывным Толстый почти два месяца провёл один на необитаемом острове на реке Днепр под непрекращающимися обстрелами украинских войск. Медикаменты и припасы ему доставляли туда дроноводы ВС РФ.

