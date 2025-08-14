Нож против автомата: Штурмовик Белый вышел живым из засады ВСУ после победы в рукопашном бою
Боец штурмовой роты с позывным Белый поделился воспоминаниями о неожиданной встрече с группой из пяти военнослужащих ВСУ в районе Январского Днепропетровской области, которые подготовили засаду для российских солдат. Троих из них ему удалось уложить сразу, оставалось ещё двое. В ход против них он пустил армейский нож.
«Одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдёмся мирно. И так мы разошлись. Они пошли в одну сторону, я — в другую», — вспоминал Белый в беседе с ТАCС.
