Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 08:15

Россиянина посадили за решётку на трое суток за матерные анекдоты

Нижегородца арестовали на трое суток за матерные анекдоты в общественном месте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Арзамас Нижегородской области суд приговорил местного жителя к трёхдневному административному аресту за рассказывание матерных анекдотов в общественном месте. Об этом говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Мужчина находился в компании в общественном месте и рассказывал байки, содержащие матерную лексику. Сотрудники полиции задержали его и составили протокол, в котором указали, что гражданин «беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии проходящих мимо людей, игнорировал замечания, продолжал сквернословить, вёл себя грубо, нагло и вызывающе».

Мужчине предъявили обвинение в мелком хулиганстве (статья КоАП). В суде он полностью признал вину и раскаялся. Арзамасский суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок трое суток.

«Хочется их всех ***** послать»: Волочкова недовольна запретом мата в соцсетях
«Хочется их всех ***** послать»: Волочкова недовольна запретом мата в соцсетях

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге арестовали 21-летнего местного жителя, который перекрыл дорогу у Храма-на-Крови во время предложения своей девушке. Парень решил сделать событие самым запоминающимся. В итоге будущий муж получил 13 суток ареста.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar