Россиянина посадили за решётку на трое суток за матерные анекдоты

Нижегородца арестовали на трое суток за матерные анекдоты в общественном месте
Обложка © Life.ru
В городе Арзамас Нижегородской области суд приговорил местного жителя к трёхдневному административному аресту за рассказывание матерных анекдотов в общественном месте. Об этом говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
Мужчина находился в компании в общественном месте и рассказывал байки, содержащие матерную лексику. Сотрудники полиции задержали его и составили протокол, в котором указали, что гражданин «беспричинно выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии проходящих мимо людей, игнорировал замечания, продолжал сквернословить, вёл себя грубо, нагло и вызывающе».
Мужчине предъявили обвинение в мелком хулиганстве (статья КоАП). В суде он полностью признал вину и раскаялся. Арзамасский суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок трое суток.
