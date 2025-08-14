Мужчина поцарапал ногу и спустя четыре дня умер в муках из-за пожирающей плоть бактерии

В американского городе Бэй-Сент-Луиса в штате Миссури 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди умер от заражения плотоядными бактериями Vibrio vulnificus. Мужчина заболел вибриозом после того, как поцарапал ногу о прицеп для спуска лодки на воду, пишет People.

Фото © Edmond Fahey Funeral Home

Яхтсмен не придал царапине большого значения – он просто обрабатывал её перекисью водорода и накладывал повязку. Но через три дня у Бэзила поднялась температура, его начало сильно рвать, появились признаки приближающегося септического шока. Мужчину срочно оперировали два раза и убирали омертвевшие ткани. Однако это его не спасло, он умер в больнице.

По данным издания, в этом году в США наблюдается всплеск заражения бактериями Vibrio. В Луизиане зафиксировали 17 заражений, 75% из которых после контакта с водой. Во Флориде было 16 заражений, пять пациентов умерли.