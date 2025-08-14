«Я вас всех расстреляю»: В Саратове подполковник угрожал протестующим против стройки
Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с полицейским в саратовском парке
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад по инциденту, произошедшему в саратовском парке «Территория детства». Там подполковник полиции Геннадий Болтышев, общаясь с протестующими, заявил, что всех их расстреляет. Об этом сообщает региональный Следком.
Инцидент в парке. Видео © Telegram / Говорит Саратов
В социальных сетях быстро распространилось видео с места событий. На кадрах видно, как силовик требует от активистов покинуть территорию и предупреждает о готовности применить физическую силу и огнестрельное оружие — якобы всё согласно федеральному законодательству.
Одна из защитниц парка дерзко бросила ему вызов: «Расстреляйте нас». Ответ офицера прозвучал грозно и бескомпромиссно.
«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить против вас физическую силу и огнестрельное оружие», — сказал подполковник.
Между тем губернатор Роман Бусаргин заявил, что рядом просто нет другой подходящей площадки для строительства школы, которая необходима городу. По данному факту организована проверка.
Вероятно, такой сотрудник получил бы крайне низкую оценку. Ранее в Госдуме предложили начать оценивать работу полицейских по QR-коду, чтобы граждане видели, как руководство органов следит за своими работниками и самим процессом.
Обложка © Telegram / Говорит Саратов