«Я вас всех расстреляю»: В Саратове подполковник угрожал протестующим против стройки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад по инциденту, произошедшему в саратовском парке «Территория детства». Там подполковник полиции Геннадий Болтышев, общаясь с протестующими, заявил, что всех их расстреляет. Об этом сообщает региональный Следком.

Инцидент в парке. Видео © Telegram / Говорит Саратов

В социальных сетях быстро распространилось видео с места событий. На кадрах видно, как силовик требует от активистов покинуть территорию и предупреждает о готовности применить физическую силу и огнестрельное оружие — якобы всё согласно федеральному законодательству.

Одна из защитниц парка дерзко бросила ему вызов: «Расстреляйте нас». Ответ офицера прозвучал грозно и бескомпромиссно.

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить против вас физическую силу и огнестрельное оружие», — сказал подполковник.

Между тем губернатор Роман Бусаргин заявил, что рядом просто нет другой подходящей площадки для строительства школы, которая необходима городу. По данному факту организована проверка.