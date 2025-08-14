Музыканты «Сплина» недовольны позицией фронтмена по СВО

В коллективе «Сплина» есть напряжённость из-за позиции фронтмена Александра Васильева — его стараниями группа не выступает в России и теряет доход. Летом 2022 года на концерте в Воронеже лидер коллектива посвятил песни музыкантам, покинувшим страну, что вызвало прекращение его гастрольной деятельности на родине.

Есть версия, что под пристальное внимание исполнителя могли поставить ещё в 2014 году из-за его реакции на события на Украине. Уже тогда Васильев выпускал песни с провокационными текстами, которые в Киеве воспринимали как поддержку, а российские поклонники в соцсетях спорили, «что случилось с Сашей». На этом фоне регистрация Васильевым нового товарного знака может выглядеть как попытка оживить российский бизнес и вернуть доходы с рынка, откуда музыкант когда-то ушёл.