Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 08:41

Музыканты «Сплина» недовольны позицией фронтмена по СВО

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

В коллективе «Сплина» есть напряжённость из-за позиции фронтмена Александра Васильева — его стараниями группа не выступает в России и теряет доход. Летом 2022 года на концерте в Воронеже лидер коллектива посвятил песни музыкантам, покинувшим страну, что вызвало прекращение его гастрольной деятельности на родине.

Есть версия, что под пристальное внимание исполнителя могли поставить ещё в 2014 году из-за его реакции на события на Украине. Уже тогда Васильев выпускал песни с провокационными текстами, которые в Киеве воспринимали как поддержку, а российские поклонники в соцсетях спорили, «что случилось с Сашей». На этом фоне регистрация Васильевым нового товарного знака может выглядеть как попытка оживить российский бизнес и вернуть доходы с рынка, откуда музыкант когда-то ушёл.

Подробности читайте в расследовании Life.ru.

Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками
Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками
Марина Фещенко
