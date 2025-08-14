Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 09:27

Украинские солдаты «подсказали» российским ракетам дорогу до командного пункта ВСУ

ТАСС: Бойцы 60-й ОМБр ВСУ выдали ВС РФ координаты командного пункта в Дробышево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским войскам координаты своего командного пункта в селе Дробышево на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«60-я бригада ВСУ устала воевать на Краснолиманском направлении и передала нашей стороне координаты своего командного пункта, по которому были нанесены массированные удары», приводит сообщение агентство.

По данным источника, часть украинских военных успела покинуть зону удара до его нанесения. Предположительно, командный пункт был перенесён в Красный Лиман.

Нож против автомата: Штурмовик Белый вышел живым из засады ВСУ после победы в рукопашном бою
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что среди служащих ВС Украины фиксируется всё больше случаев саботажа приказов сверху. По его словам, украинские военнослужащие понимают, что фронт на грани краха и не рвутся умирать по прихоти 95-го квартала.

Юрий Лысенко
