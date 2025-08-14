Украинские солдаты «подсказали» российским ракетам дорогу до командного пункта ВСУ

Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским войскам координаты своего командного пункта в селе Дробышево на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«60-я бригада ВСУ устала воевать на Краснолиманском направлении и передала нашей стороне координаты своего командного пункта, по которому были нанесены массированные удары», — приводит сообщение агентство.

По данным источника, часть украинских военных успела покинуть зону удара до его нанесения. Предположительно, командный пункт был перенесён в Красный Лиман.