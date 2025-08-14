Украинские солдаты «подсказали» российским ракетам дорогу до командного пункта ВСУ
ТАСС: Бойцы 60-й ОМБр ВСУ выдали ВС РФ координаты командного пункта в Дробышево
Бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российским войскам координаты своего командного пункта в селе Дробышево на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«60-я бригада ВСУ устала воевать на Краснолиманском направлении и передала нашей стороне координаты своего командного пункта, по которому были нанесены массированные удары», — приводит сообщение агентство.
По данным источника, часть украинских военных успела покинуть зону удара до его нанесения. Предположительно, командный пункт был перенесён в Красный Лиман.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что среди служащих ВС Украины фиксируется всё больше случаев саботажа приказов сверху. По его словам, украинские военнослужащие понимают, что фронт на грани краха и не рвутся умирать по прихоти 95-го квартала.