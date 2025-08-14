Похороны утонувшего в море писателя Чижова пройдут на Долгопрудненском кладбище

Похороны писателя, переводчика и журналиста Евгения Чижова состоятся 15 августа на Долгопрудненском центральном кладбище. Об этом сообщил его друг, писатель Дмитрий Данилов.

«Похороны писателя Евгения Чижова (Соминского) пройдут в пятницу, 15 августа, на Долгопрудненском центральном кладбище. Отпевание состоится на кладбище в 11:00. <…> В 12:00 — прощание и похороны», — сказал он.

Евгений Чижов hjlbkcz в 1966 году в Москве. Его литературный путь начался с повести «Бесконечный праздник», которая вышла в 1997 году в журнале «Соло». Среди наиболее известных работ писателя — «Тёмное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли» и «Без имени». Роман «Перевод с подстрочника» принес Чижову премию «Венец» от Союза писателей Москвы. Кроме того, он стал лауреатом премии «Ясная Поляна» за произведение «Собиратель Рая».