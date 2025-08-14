Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Сын основателя крупного российского ювелирного холдинга Sokolov и бенефициар Артём Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку. Переговоры велись около двух лет, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Новый владелец специализируется на управлении инвестициями, коммерческой недвижимостью и потребительским рынком. Сделка Соколова и Пака охватила все юридические лица и товарные знаки холдинга Sokolov. Бывший бенефициар выбрал инвестора с хорошей репутацией, «заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнёрском подходе к управлению».

Артем Соколов возглавил бизнес, полученный от родителей, в 2014 году. В прошлом году чистая прибыль холдинга выросла на 36%, достигнув 6 млрд рублей.