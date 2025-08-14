Tefal пытается выбить по 2 млн с Артемия Лебедева и Вячеслава Манучарова из-за рекламы
Tefal подала иски по 2 млн на дизайнера Лебедева и актёра Манучарова за ущерб
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Французский производитель посуды Tefal подал иск к актёру Вячеславу Манучарову и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за рекламы, где он сравнивал российские сковородки с их продукцией. Два иска поступли в арбитражный суд Москвы.
Компания требует взыскать с них по 2 миллиона рублей, обвиняя в незаконном использовании товарного знака и нанесении ущерба деловой репутации бренда. Конфликт возник после рекламного ролика, в котором Манучаров противопоставлял отечественную посуду французской.
Ранее, в мае, арбитражный суд Санкт-Петербурга уже зарегистрировал иск Tefal к психологу Веронике Степановой. Компания потребовала с блогерши 2 млн рублей за нарушение авторских прав.