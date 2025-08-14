«‎Навеки в чужой земле»: Вдова и сестра погибшего на СВО уральца не могут поделить его тело

В городе Берёзовском Свердловской области жители устроили митинг с требованием похоронить погибшего на СВО земляка Артёма Вшивкова на родине. Об этом в соцсетях рассказала сестра бойца Алёна Вшивкова.

Именно она вывела десятки родных и знакомых к Вечному огню с плакатами «Верни Артёма» и «Верни брата домой». Конфликт возник между ней и вдовой погибшего российского военнослужащего. Сестра настаивает на захоронении брата в Берёзовском, а вдова хочет похоронить его в Краснодарском крае.

Артём Вшивков. Фото © VK / Артём Вшивков

«Она [вдова] потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задаётся вопросом сестра военнослужащего.

По словам родственницы, она не претендует на компенсационные выплаты, а руководствуется практическими соображениями — сохранением семейного захоронения. Для демонстрации общественной поддержки она организовала памятный митинг. В итоге Алёна вышла на связь и сообщила, что её требования не возымели результата – будет лежать в чужой земле, а не рядом с мамой и папой.