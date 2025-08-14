Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:10

«‎Навеки в чужой земле»: Вдова и сестра погибшего на СВО уральца не могут поделить его тело

Жители Берёзовского вышли на митинг с требованием похоронить бойца СВО на родине

Сбор жителей Березовского у Вечного огня. Обложка © VK / Алёна Вшивкова

Сбор жителей Березовского у Вечного огня. Обложка © VK / Алёна Вшивкова

В городе Берёзовском Свердловской области жители устроили митинг с требованием похоронить погибшего на СВО земляка Артёма Вшивкова на родине. Об этом в соцсетях рассказала сестра бойца Алёна Вшивкова.

Именно она вывела десятки родных и знакомых к Вечному огню с плакатами «Верни Артёма» и «Верни брата домой». Конфликт возник между ней и вдовой погибшего российского военнослужащего. Сестра настаивает на захоронении брата в Берёзовском, а вдова хочет похоронить его в Краснодарском крае.

Артём Вшивков. Фото © VK / Артём Вшивков

Артём Вшивков. Фото © VK / Артём Вшивков

«Она [вдова] потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задаётся вопросом сестра военнослужащего.

По словам родственницы, она не претендует на компенсационные выплаты, а руководствуется практическими соображениями — сохранением семейного захоронения. Для демонстрации общественной поддержки она организовала памятный митинг. В итоге Алёна вышла на связь и сообщила, что её требования не возымели результата – будет лежать в чужой земле, а не рядом с мамой и папой.

Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела
Невесте похороненного голым в Анапе бойца СВО отказали в возбуждении дела

Ранее Life.ru рассказывал, что в Вышнем Волочке состоялась церемония прощания с Дарьей Трофимовой, павшей при выполнении боевых задача в зоне спецоперации. Девушке был 31 год и она оператором БПЛА, отвечавшим за доставку еды и медикаментов военнослужащим. Близкие говорят, что она была отважным и чутким товарищем. Дарья упокоилась в деревне Ермакова в Вышневолоцком районе.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Свердловская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar