Август установил холодный рекорд температуры в Москве

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала августа — температура упала до +11,8°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до плюс 11,8 градуса — это самая низкая температура с начала августа, и так холодно в мегаполисе не было с 6 июля, когда минимум составил плюс 11,1 градуса», — написал синоптик в телеграм-канале.

По данным Леуса, в разных районах Москвы ночные показатели колебались от +10,6°C в Тушино и Бутово до +13°C на Балчуге. Метеоролог добавил, что в подмосковных Черустях, традиционно считающихся самым холодным местом региона, температура опускалась до +8,3°C. Несмотря на ожидаемое кратковременное потепление в конце недели, ночные температуры в столице до середины августа прогнозируются в диапазоне +9...+14°C.