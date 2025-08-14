Встреча Путина и Трампа
14 августа, 10:49

Август установил холодный рекорд температуры в Москве

Синоптик Леус: Ночь на 14 августа стала самой холодной в Москве с начала месяца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала августа — температура упала до +11,8°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до плюс 11,8 градуса — это самая низкая температура с начала августа, и так холодно в мегаполисе не было с 6 июля, когда минимум составил плюс 11,1 градуса», написал синоптик в телеграм-канале.

По данным Леуса, в разных районах Москвы ночные показатели колебались от +10,6°C в Тушино и Бутово до +13°C на Балчуге. Метеоролог добавил, что в подмосковных Черустях, традиционно считающихся самым холодным местом региона, температура опускалась до +8,3°C. Несмотря на ожидаемое кратковременное потепление в конце недели, ночные температуры в столице до середины августа прогнозируются в диапазоне +9...+14°C.

Недавно Михаил Леус сообщил печальную новость для тех, кто так и не нашёл времени, чтобы искупаться этим летом — купальный сезон закончится 16-17 августа. По словам эксперта, ночью стало слишком холодно, а дневного прогрева не хватает, чтобы водоёмы были тёплыми.

Юрий Лысенко
