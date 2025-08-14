Высокопоставленная чиновница Минфина РФ оказалась дайвершей, которая сутки провела в воде на Сахалине
Женщиной, которая почти сутки провела в холодной воде у берегов Сахалина после исчезновения во время дайвинга, оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева. Об этом сообщает SHOT.
Поиски дайверши на Сахалине. Видео © Telegram / Морспасслужба
На поиски женщины сразу после поступления сигнала вылетел вертолёт Ми-8, а также направились несколько спасательных катеров и буксиров. Её обнаружили с борта буксира «Отто Шмидт» — члены команды заметили Дорофееву в воде. Сотрудники МЧС подняли её на борт и доставили на берег, где медики провели осмотр.
По предварительным данным, Дорофеева провела почти 24 часа в воде из-за ошибки инструктора. Тот всплыл, предположив, что женщина продолжит погружение с другой группой неподалёку. Однако этого не произошло.
Напомним, в Сахалинской области после почти суток поисков была обнаружена дайверша, пропавшая у острова Монерон. Женщина, находившаяся в группе с инструктором, исчезла 13 августа после погружения на 20-метровую глубину в Татарском проливе. Сейчас 63-летняя туристка из Санкт-Петербурга чувствует себя хорошо.
Обложка © Telegram / Морспасслужба