Высокопоставленная чиновница Минфина РФ оказалась дайвершей, которая сутки провела в воде на Сахалине

Женщиной, которая почти сутки провела в холодной воде у берегов Сахалина после исчезновения во время дайвинга, оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева. Об этом сообщает SHOT.

Поиски дайверши на Сахалине. Видео © Telegram / Морспасслужба

На поиски женщины сразу после поступления сигнала вылетел вертолёт Ми-8, а также направились несколько спасательных катеров и буксиров. Её обнаружили с борта буксира «Отто Шмидт» — члены команды заметили Дорофееву в воде. Сотрудники МЧС подняли её на борт и доставили на берег, где медики провели осмотр.

По предварительным данным, Дорофеева провела почти 24 часа в воде из-за ошибки инструктора. Тот всплыл, предположив, что женщина продолжит погружение с другой группой неподалёку. Однако этого не произошло.