Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:18

В Ленобласти трое мужчин напились незамерзайки и умерли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Werner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Werner

В Сосновом Бору трое мужчин погибли, выпив антифриз, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщил СК РФ по Ленинградской области.

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком Ленинградской области

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком Ленинградской области

«13 августа 2025 года после распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть 3 мужчин. Ещё одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — говорится в публикации.

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком Ленинградской области

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком Ленинградской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта опасной продукции, повлёкшей смерть по неосторожности. В настоящее время устанавливается цепочка поставок токсичной жидкости и круг лиц, причастных к её изготовлению и реализации на потребительский рынок. По предварительным данным, пострадавшие сознательно употребили техническую жидкость, не предназначенную для внутреннего применения.

Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей благодаря врачам
Двух пострадавших удалось спасти от отравления сочинской чачей благодаря врачам

Ранее Life.ru сообщал о трагическом происшествии в Италии, где двое человек погибли от отравления, а ещё 14, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы. Предварительно, все они ели панини из передвижного ресторана. Следствие предполагает, что причиной отравления стал ботулизм.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar