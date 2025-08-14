В Ленобласти трое мужчин напились незамерзайки и умерли

В Сосновом Бору трое мужчин погибли, выпив антифриз, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщил СК РФ по Ленинградской области.

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком Ленинградской области

«13 августа 2025 года после распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть 3 мужчин. Ещё одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», — говорится в публикации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта опасной продукции, повлёкшей смерть по неосторожности. В настоящее время устанавливается цепочка поставок токсичной жидкости и круг лиц, причастных к её изготовлению и реализации на потребительский рынок. По предварительным данным, пострадавшие сознательно употребили техническую жидкость, не предназначенную для внутреннего применения.