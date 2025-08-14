Для России не имеет значения, признает ли Киев новые регионы российскими. Об этом в разговоре с Life.ru рассказали депутаты Госдумы Александр Бородай и Юрий Швыткин, комментируя материал Financial Times о том, что Рада не поддержит никакое соглашение о передаче территорий в пользу РФ.

Александр Бородай отметил, что от Киева в принципе не стоит ждать признания реалий на земле и адекватности в территориальных вопросах. В то же время это неважно, ведь Россия давно считает киевский режим террористическим.

Я вам точно могу сказать, что не признает Киев никакие новые регионы российскими. И вообще, какое дело нам до террористической организации под названием Украина? Вот есть террористическая организация, нам без разницы, что она заявляет по всяким поводам, по любым абсолютно, нет дела никакого. То есть от их решения ничего не зависит. Александр Бородай Депутат Государственной думы

Юрий Швыткин добавил, что марионетичный режим в Киеве является марионеточным, а потому не имеет веса в вопросах конституционного характера. Парламентарий подчеркнул, что Россия в вопросе новых регионов будет опираться на собственную конституцию.

Для нас решение украинской Рады — что холодно, что жарко. У этого немецкого режима нет никакой ни законной, ни представительной, ни исполнительной власти. Новые, не новые, а возвращённые субъекты, субъекты, которые вошли, возвратились в состав Российской Федерации, согласно конституции, являются субъектами РФ. И мы руководствуемся прежде всего Конституцией Российской Федерации. А что они там говорят — нам всё равно. Юрий Швыткин Депутат Государственной думы