Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 12:44

В Европе возмутились поездками голландских детей в «Артек» вопреки санкциям

AD: Дети из Нидерландов ездят в лагерь Артек вопреки призыву не посещать Крым

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Несмотря на рекомендации МИД Нидерландов избегать поездок в Крым, дети из этой страны продолжают посещать летний лагерь «Артек». Кроме того, в текущий летний период туда планируют приехать ещё десятки тысяч ребят из различных европейских стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

«Министерство иностранных дел Нидерландов настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Крым. Несмотря на эту рекомендацию, дети из Нидерландов ездят туда», — пишет газета.

Кроме того, в прошлом году «Артек» принял девять детей из Нидерландов, пятеро из которых передали в музей лагеря традиционную голландскую вазу для тюльпанов. Некоторые из ребят происходят из смешанных русско-голландских семей.

Издание возмущается, что дети продолжают посещать лагерь, который расположен «в оккупированном Крыму» и находится под санкциями Европейского союза, Великобритании и США с июня 2024 года. Сейчас в Европе идут дебаты о том, следует ли наказывать родителей, отправляющих своих детей в «Артек».

Зеленский ввёл санкции против «Артека»
Напомним, что в этом году летний лагерь отметил свой 100-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив учреждения и отметил, что «Артек» стал первым в отечественной истории лагерем для отдыха и оздоровления школьников. По сей день он остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы.

Наталья Афонина
