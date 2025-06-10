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10 июня, 14:03

Зеленский ввёл санкции против «Артека»

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Владимир Зеленский ввёл санкции против Международного детского центра «Артек» в Крыму, которому исполняется 100 лет, а также против «Движения первых» и общества «Знание».

В новом санкционном списке также другие российские организации и 46 человек.

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А ранее власти Латвии закрыли доступ к сайту «Артека», так как сочли, что он может нести «угрозу национальной безопасности стране». В самом детском центре никакого удивления данное решение Риги не вызвало, так как «Артек» уже внесён в санкционный список 30 стран мира.

Александра Вишнякова
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