Зеленский ввёл санкции против «Артека»

Владимир Зеленский ввёл санкции против Международного детского центра «Артек» в Крыму, которому исполняется 100 лет , а также против «Движения первых» и общества «Знание».

В новом санкционном списке также другие российские организации и 46 человек.

А ранее власти Латвии закрыли доступ к сайту «Артека», так как сочли, что он может нести «угрозу национальной безопасности стране». В самом детском центре никакого удивления данное решение Риги не вызвало, так как «Артек» уже внесён в санкционный список 30 стран мира.