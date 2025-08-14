Главком ВМФ России объявил о разработке нового корабля для океанской зоны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
В России ведётся разработка нового корабля дальней океанской зоны для нужд ВМФ. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев на церемонии спуска фрегата «Адмирал Амелько» в Санкт-Петербурге.
«Мы совместно работаем над перспективным кораблём дальней океанской зоны. Техническое задание ВМФ выдано, реализуется сейчас проектантами, находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, будем говорить, есть все основания, что в установленные сроки технический проект будет завершён», — заявил Моисеев.
Главком ВМФ добавил, что после завершения проектных работ новый корабль будут закладывать для российского флота.
Ранее Life.ru сообщал, что объединённый отряд кораблей ВМФ России и НОА Китая вышел в патруль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках совместной тренировки флоты отработают манёвры и взаимодействие.