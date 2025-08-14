Встреча Путина и Трампа
14 августа, 12:17

Главком ВМФ России объявил о разработке нового корабля для океанской зоны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В России ведётся разработка нового корабля дальней океанской зоны для нужд ВМФ. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев на церемонии спуска фрегата «Адмирал Амелько» в Санкт-Петербурге.

«Мы совместно работаем над перспективным кораблём дальней океанской зоны. Техническое задание ВМФ выдано, реализуется сейчас проектантами, находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, будем говорить, есть все основания, что в установленные сроки технический проект будет завершён», — заявил Моисеев.

Главком ВМФ добавил, что после завершения проектных работ новый корабль будут закладывать для российского флота.

Китайские корабли выгнали эсминец США из прибрежных вод возле острова Хуанъянь
Ранее Life.ru сообщал, что объединённый отряд кораблей ВМФ России и НОА Китая вышел в патруль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках совместной тренировки флоты отработают манёвры и взаимодействие.

Юрий Лысенко
