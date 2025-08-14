Оползень обрушил на Аляску цунами высотой 30 метров накануне прилёта Путина и Трампа

На Аляске зарегистрировали мощное цунами, вызванное масштабным оползнем ледника. Как сообщает Alaska News Source со ссылкой на данные сейсмологического центра региона, 10 августа на юго-востоке штата образовалась волна высотой до 30 метров.

«Объём оползня был очень большим, возможно, более 100 миллионов кубических метров», — заявил изданию исследователь Центра землетрясений Эзги Карасезен.

Специалисты установили, что цунами вызвано сходом оползня с ледника Саут-Сойер. При этом, несмотря на первоначальную гигантскую высоту волны, на приливном посту в Джуно зафиксировали максимальную высоту цунами всего 35 см. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.