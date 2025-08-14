Встреча Путина и Трампа
14 августа, 12:34

Оползень обрушил на Аляску цунами высотой 30 метров накануне прилёта Путина и Трампа

На Аляске зарегистрировали мощное цунами, вызванное масштабным оползнем ледника. Как сообщает Alaska News Source со ссылкой на данные сейсмологического центра региона, 10 августа на юго-востоке штата образовалась волна высотой до 30 метров.

«Объём оползня был очень большим, возможно, более 100 миллионов кубических метров»,заявил изданию исследователь Центра землетрясений Эзги Карасезен.

Специалисты установили, что цунами вызвано сходом оползня с ледника Саут-Сойер. При этом, несмотря на первоначальную гигантскую высоту волны, на приливном посту в Джуно зафиксировали максимальную высоту цунами всего 35 см. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске состоится 15 августа вечером. Российский лидер уже провёл с высшим руководством страны подготовительное совещание к саммиту. Life.ru публиковал материал, в котором собрано всё, что на данный момент известно о встрече президентов — время начала, программа и расписание, пресс-конференция.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
