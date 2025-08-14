Оползень обрушил на Аляску цунами высотой 30 метров накануне прилёта Путина и Трампа
ANS: На Аляске из-за оползня ледника образовалось 30-метровое цунами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata
На Аляске зарегистрировали мощное цунами, вызванное масштабным оползнем ледника. Как сообщает Alaska News Source со ссылкой на данные сейсмологического центра региона, 10 августа на юго-востоке штата образовалась волна высотой до 30 метров.
«Объём оползня был очень большим, возможно, более 100 миллионов кубических метров», — заявил изданию исследователь Центра землетрясений Эзги Карасезен.
Специалисты установили, что цунами вызвано сходом оползня с ледника Саут-Сойер. При этом, несмотря на первоначальную гигантскую высоту волны, на приливном посту в Джуно зафиксировали максимальную высоту цунами всего 35 см. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.
Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске состоится 15 августа вечером. Российский лидер уже провёл с высшим руководством страны подготовительное совещание к саммиту. Life.ru публиковал материал, в котором собрано всё, что на данный момент известно о встрече президентов — время начала, программа и расписание, пресс-конференция.