Семья три месяца скрывала смерть актрисы из «Зачарованных» и «Отчаянных домохозяек»

Из жизни ушла американская актриса Лорна Рейвер, ей был 81 год. Звезда театра и кино, в последние годы предпочитавшая уединённый образ жизни, скончалась ещё 12 мая, сообщило издание SAG-AFTRA.

Наиболее известна Рейвер по роли миссис Гануш в фильме ужасов 2009 года «Затащи меня в ад». По словам агента актрисы Майкла Грина, именно Лорна, умевшая работать с трюками, была выбрана на эту роль, обойдя другую претендентку. Кроме того, актриса сыграла в картине Сэма Рэйми. Сама Рейвер признавалась, что не до конца представляла масштаб проекта на этапе прослушивания, но возможность сотрудничества с режиссёром «Человека-паука» её привлекла.

Карьера актрисы началась в театре, в том числе в «Хеджроу» и бродвейской постановке «Последние дни кафе «Дикси Герл». В 1990 году Рейвер дебютировала в кино, сыграв в комедии «Возможность стучится в дверь». За свою карьеру она снялась во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Между светом и тьмой», «Бунвиль», «Молодые и дерзкие», «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки» и «Анатомия страсти».

Кроме того, Рейвер озвучивала аудиокниги, удостоившись нескольких наград Earphone Awards. Последней её работой в этом направлении стала запись романа Стивена Кинга «Куджо» в 2016 году.