Города-побратимы России и США заморозили отношения, но разрывать не стали

Сотрудничество между российскими и американскими городами-побратимами приостановлено, дорожные карты совместных проектов не обновляются. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, между двумя странами действует около 28 соглашений о побратимстве, включая партнёрские связи Магадана с Анкориджем и Якутска с Фэрбенксом. Большинство договоров были подписаны ещё в советскую эпоху и остаются в силе, поскольку ни одна из сторон официально не заявила о выходе из них. Однако сейчас взаимодействие фактически прекращено.

«Многие из них, заключенные ещё в советское время, носят бессрочный характер. Формально все они считаются действующими, если стороны не направляют официальных извещений о расторжении. Сейчас контакты заморожены и не обновляются дорожные карты», — подчеркнул Примаков. Он добавил, что Россотрудничество считает возобновление этих связей перспективным.