Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 12:54

Города-побратимы России и США заморозили отношения, но разрывать не стали

Примаков заявил о заморозке сотрудничества между городами-побратимами РФ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitri

Сотрудничество между российскими и американскими городами-побратимами приостановлено, дорожные карты совместных проектов не обновляются. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, между двумя странами действует около 28 соглашений о побратимстве, включая партнёрские связи Магадана с Анкориджем и Якутска с Фэрбенксом. Большинство договоров были подписаны ещё в советскую эпоху и остаются в силе, поскольку ни одна из сторон официально не заявила о выходе из них. Однако сейчас взаимодействие фактически прекращено.

«Многие из них, заключенные ещё в советское время, носят бессрочный характер. Формально все они считаются действующими, если стороны не направляют официальных извещений о расторжении. Сейчас контакты заморожены и не обновляются дорожные карты», — подчеркнул Примаков. Он добавил, что Россотрудничество считает возобновление этих связей перспективным.

Колумбийский Ибаге стал городом-побратимом Курска
Колумбийский Ибаге стал городом-побратимом Курска

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен инициировать диалог с Москвой по вопросу дальнейшего ядерного разоружения. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не стремится к прекращению действия Договора о СНВ. Он выразил готовность вести переговоры с Москвой по вопросу нового соглашения о сокращении ядерных вооружений и сообщил, что работа в этом направлении уже начата.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Евгений Примаков
  • Встреча Путина и Трампа
  • Другие новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar