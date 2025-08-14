«Тёща пусть блины печёт!» Спасённые из плена ВСУ солдаты расстрогали до слёз мам и жён
Минобороны показало видео с возвращёнными из плена ВСУ российскими бойцами
Обложка © Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Бойцы прокричали «Ура!» и позвонили родным, которые не смогли сдержать слёзы счастья.
Российские военнослужащие празднуют возвращение домой. Видео © Минобороны России
А ещё освобождённые из заточения бойцы позвонили своим родным, чтобы предупредить о скорой встрече. Эмоции на лицах военных и в голосах их близких мало смысла описывать — лучше увидеть и услышать. Один из солдат сразу заказал своей тёще блины через плачущую от счастья жену.
Освобождённые из украинского плена военные звонят домой. Видео © Минобороны России
Напомним, сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 84 на 84. Обмен происходил при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российские бойцы пока что пребывают в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь, после чего их переправят в Россию для реабилитации.