«Тёща пусть блины печёт!» Спасённые из плена ВСУ солдаты расстрогали до слёз мам и жён

Минобороны РФ опубликовало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Бойцы прокричали «Ура!» и позвонили родным, которые не смогли сдержать слёзы счастья.

Российские военнослужащие празднуют возвращение домой. Видео © Минобороны России

А ещё освобождённые из заточения бойцы позвонили своим родным, чтобы предупредить о скорой встрече. Эмоции на лицах военных и в голосах их близких мало смысла описывать — лучше увидеть и услышать. Один из солдат сразу заказал своей тёще блины через плачущую от счастья жену.

Освобождённые из украинского плена военные звонят домой. Видео © Минобороны России