Регион
14 августа, 13:19

«Тёща пусть блины печёт!» Спасённые из плена ВСУ солдаты расстрогали до слёз мам и жён

Минобороны показало видео с возвращёнными из плена ВСУ российскими бойцами

Обложка © Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало видео с возвращёнными из украинского плена российскими военнослужащими. Бойцы прокричали «Ура!» и позвонили родным, которые не смогли сдержать слёзы счастья.

Российские военнослужащие празднуют возвращение домой. Видео © Минобороны России

А ещё освобождённые из заточения бойцы позвонили своим родным, чтобы предупредить о скорой встрече. Эмоции на лицах военных и в голосах их близких мало смысла описывать — лучше увидеть и услышать. Один из солдат сразу заказал своей тёще блины через плачущую от счастья жену.

Освобождённые из украинского плена военные звонят домой. Видео © Минобороны России

Напомним, сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 84 на 84. Обмен происходил при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российские бойцы пока что пребывают в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь, после чего их переправят в Россию для реабилитации.

Мединский: Киев принял лишь двух из 1000 пленных, от которых ранее отказался
