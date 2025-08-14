Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 13:20

«Наснимали разного»: В России могут запретить фильмы «Брат» и «Груз 200»

Депутат Драпеко: В России под запрет могут попасть фильмы режиссёра Балабанова

Алексей Балабанов. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

В июле Государственная Дума утвердила закон, вводящий ограничения на показ кинофильмов, содержание которых идёт вразрез с традиционными моральными и этическими нормами. Причём ревизии подвергнутся не только новые, но и уже существующие картины. Депутат ГД Елена Драпеко считает, что ряд работ режиссёра Алексея Балабанова может оказаться под угрозой запрета.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету», — подчеркнула парламентарий в беседе с «Абзацем».

По её словам, в период 90-х годов было создано множество разнообразных произведений. Депутат выразила мнение, что показывать детям и молодёжи такие картины нужно аккуратно.

«В могилу с деньгами ляжет»: В ГД призвали запретить показ бездетных деловых женщин в кино
А ранее депутат ГД Виталий Милонов назвал главную «болезнь» современного кино. По его словам, ключевой недостаток современных кинолент и телевизионных программ заключается в навязывании идеи о привлекательности жизни вне брака и семьи.

Дарья Нарыкова
