Филолог вспомнил про «пинжак» после утверждения «мильона» и «мильярда»

Произношение слова «пиджак» как «пинжак» не войдёт в литературную норму русского языка, в отличие от таких уже узаконенных вариантов, как «мильон» и «мильярд». Уверенность в этом выразил известный филолог и член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Шмелев в беседе с «Постньюс».

«Если в каком-то словаре будет написано «пинжак», то я сочту, что это не очень хороший словарь. Языковая норма — это мнение именно образованного большинства», — сказал он.

Профессор объяснил, что далеко не всегда уместно возводить в ранг правильных те формы, которые закрепились в разговорной речи. Тем не менее, он признал, что на язык оказывает мощное влияние то, как говорят люди, и этот фактор порой способен до неузнаваемости изменить родную речь всего за одно-два поколения.