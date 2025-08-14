Филолог вспомнил про «пинжак» после утверждения «мильона» и «мильярда»
Филолог Шмелев усомнился, что пинжак станет нормой языка после мильона
Произношение слова «пиджак» как «пинжак» не войдёт в литературную норму русского языка, в отличие от таких уже узаконенных вариантов, как «мильон» и «мильярд». Уверенность в этом выразил известный филолог и член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Шмелев в беседе с «Постньюс».
«Если в каком-то словаре будет написано «пинжак», то я сочту, что это не очень хороший словарь. Языковая норма — это мнение именно образованного большинства», — сказал он.
Профессор объяснил, что далеко не всегда уместно возводить в ранг правильных те формы, которые закрепились в разговорной речи. Тем не менее, он признал, что на язык оказывает мощное влияние то, как говорят люди, и этот фактор порой способен до неузнаваемости изменить родную речь всего за одно-два поколения.
Напомним, Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН официально закрепил допустимость альтернативных вариантов произношения для числительных «миллион» и «миллиард». Таким образом, помимо классических форм, обиходные «мильон» и «мильярд» теперь признаны равноправными. Эти новые языковые стандарты также применимы к производным словам, таким как «мильонный» и «мильярдный».