Миф, который может стоить здоровья: Раскрыта правда о правиле «трёх секунд»
Врач Арнанди опровергла безопасность пищи, поднятой с пола за три секунды
Обложка © Life.ru / Щедевум
Правило «трёх секунд», согласно которому упавшую на пол еду можно безопасно съесть, если быстро её поднять, оказалось мифом. Об этом заявила врач Тереза Арнандис в интервью изданию El Economista.
Специалист провела эксперимент, сравнив два куска одного продукта: один упал на пол на три секунды, а второй остался нетронутым. После этого оба образца поместили в чашку Петри, создав идеальные условия для размножения бактерий. Если бы «правило трёх секунд» работало, разницы между ними не должно было быть. Однако результаты оказались неутешительными: на упавшем куске микроорганизмы размножались интенсивно, тогда как контрольный образец остался практически чистым.
Она добавила, что даже кратковременный контакт с поверхностью может привести к значительному загрязнению пищи, особенно если пол недостаточно чист. Таким образом, популярная бытовая теория не только не защищает от бактерий, но и создаёт ложное чувство безопасности.
