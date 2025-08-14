«Красивый жест»: В Союзе пенсионеров объяснили, почему идея с 13-й пенсией к Новому году нереализуема

В Госдуме недавно прозвучала идея выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию к Новому году. Само предложение звучит очень красиво, однако здесь есть ряд подводных камней. В беседе с Life.ru председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что на эту инициативу пришлось бы ежегодно выделять около триллиона рублей.

С точки зрения поддержки Союз пенсионеров России выступает за и одобряет любые меры, направленные на улучшение качества жизни наших пенсионеров, а значит, на увеличение их пенсионного обеспечения.

«Инициатива о 13-й пенсии выдвигается далеко не первый раз. Ей, наверное, уже несколько лет, а может быть, даже больше, может, уже и десять лет. Но она не реализовывалась эти десять лет и, на мой взгляд, вряд ли будет реализована и сейчас», — считает Рязанский.

Первая причина — это повышение активности всех политических партий перед выборами следующего года. Понятная причина, резкая причина для политической партии, отметил глава Союза пенсионеров.

Вторая — что такое 13-я пенсия? Чтобы выплатить её, нужно около одного триллиона рублей — это огромная цифра. Таких денег в бюджете пенсионной системы не заложено, о чём известно всем депутатам Госдумы, в том числе и авторам инициативы. Эта мера поддержки является хорошей и была бы к месту перед Новым годом, но реализуемость этой инициативы практически равна нулю без решения правительства, без поддержки президента, без поиска и утверждения ресурсов для этих целей. Валерий Рязанский Председатель Союза пенсионеров России

Это был бы красивый жест, но заранее обманывать наших пенсионеров нет никакого смысла. Впрочем, если это всё-таки произойдёт, то будет замечательно. Однако вероятность совершенно ничтожна, заключил Рязанский.