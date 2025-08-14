Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 15:26

Депутат Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова Брат и Груз 200

Обложка © Кадр из фильма «Брат» режиссёр Алексей Балабанов / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Брат» режиссёр Алексей Балабанов / Kinopoisk

В России нет необходимости запрещать популярные и многими любимые фильмы «Брат» и «Брат-2». Такое заявление сделала депутат Госдумы Елены Драпеко. По её словам, кинокартины Алексея Балабанова очень качественные и пользуются популярностью у населения.

В разговоре с SHOT Драпеко подчеркнула, что в принципе выступает против запрета каких-либо фильмов, считая, что необходимо учитывать возрастные категории, а не прибегать к цензуре.

Историк ответил на идею поставить Балабанову памятник в Петербурге цитатой из «Брата»
Историк ответил на идею поставить Балабанову памятник в Петербурге цитатой из «Брата»

Ранее Драпеко сообщила, что в России под запрет могут попасть фильмы режиссёра Алексея Балабанова. Всё дело в том, что Государственная Дума утвердила закон, вводящий ограничения на показ картин, содержание которых идёт вразрез с традиционными моральными и этическими нормами.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar