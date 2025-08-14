Депутат Драпеко выступила против запрета фильмов Балабанова Брат и Груз 200
Обложка © Кадр из фильма «Брат» режиссёр Алексей Балабанов / Kinopoisk
В России нет необходимости запрещать популярные и многими любимые фильмы «Брат» и «Брат-2». Такое заявление сделала депутат Госдумы Елены Драпеко. По её словам, кинокартины Алексея Балабанова очень качественные и пользуются популярностью у населения.
В разговоре с SHOT Драпеко подчеркнула, что в принципе выступает против запрета каких-либо фильмов, считая, что необходимо учитывать возрастные категории, а не прибегать к цензуре.
Ранее Драпеко сообщила, что в России под запрет могут попасть фильмы режиссёра Алексея Балабанова. Всё дело в том, что Государственная Дума утвердила закон, вводящий ограничения на показ картин, содержание которых идёт вразрез с традиционными моральными и этическими нормами.