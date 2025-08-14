В Крыму нудисты отметили День Нептуна голым танцем вокруг ребёнка

В Коктебеле произошёл скандал из-за голого флешмоба, который устроили на нудистском пляже. Группа раздетых взрослых танцевала вокруг девочки 8-10 лет. Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях, пишет «Mash на Волне».

Нудисты Коктебеля устроили танцы вокруг ребенка на пляже в честь Дня Нептуна. Видео © Telegram / Mash на волне

Всё случилось во время празднования Дня Нептуна. Обнажённые люди с разрисованными телами решили поучаствовать в костюмированном шоу и затеяли флешмоб вокруг ребёнка. В итоге кадры разлетелись по Сети.

Представители МВД России по Республике Крым начали проверку обстоятельств инцидента. Полиция намерена выяснить, не были ли нарушены какие-либо законодательные нормы при организации и проведении данного мероприятия.