14 августа, 16:06

Глава Минфина США призвал ЕС «заткнуться»

Бессент: Европе пора действовать или заткнуться в вопросе санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны самостоятельно усиливать санкционное давление на Россию, если они считают это необходимым, либо «заткнуться». Об этом он заявил в интервью Fox Business.

«Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться», — подчеркнул Бессент. По его словам, администрация главы США Дональда Трампа действует в соответствии с внешнеполитической стратегией Вашингтона и не намерена слепо следовать требованиям союзников.

Как отметил министр, США уже ввели значительные ограничительные меры в отношении Москвы, и если европейские партнёры хотят большего, им следует проявить инициативу. Бессент также добавил, что Вашингтон продолжает диалог с союзниками, но жёсткая риторика без конкретных действий бесполезна.

Ранее Life.ru сообщал что Еврокомиссия планирует принять 19-й пакет санкций против России уже в сентябре. Представитель ведомства не стала раскрывать детали готовящихся мер, сославшись на конфиденциальность процесса до официального утверждения. При этом она опровергла информацию некоторых СМИ о возможном ослаблении ограничений в случае прекращения боевых действий на Украине.

Александра Мышляева
