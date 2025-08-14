Глава Минфина США призвал ЕС «заткнуться»

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны самостоятельно усиливать санкционное давление на Россию, если они считают это необходимым, либо «заткнуться». Об этом он заявил в интервью Fox Business.

«Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться», — подчеркнул Бессент. По его словам, администрация главы США Дональда Трампа действует в соответствии с внешнеполитической стратегией Вашингтона и не намерена слепо следовать требованиям союзников.

Как отметил министр, США уже ввели значительные ограничительные меры в отношении Москвы, и если европейские партнёры хотят большего, им следует проявить инициативу. Бессент также добавил, что Вашингтон продолжает диалог с союзниками, но жёсткая риторика без конкретных действий бесполезна.