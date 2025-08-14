Минюст РФ включил Репортёров без границ* в список нежелательных организаций

Организация Reporters sans frontieres* («Репортёры без границ»*) включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Кроме того, в список включена американская организация Group 36* («Группа 36»*).

Репортёры без границ* (РБГ)* (Reporters sans frontières*; RSF*) — международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на её сайте: «Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире». Девиз организации: «Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают». Организация была основана в 1985 году в Монпель, её центральный офис базируется в Париже.

Ранее Минюст внёс организации из Британии и Грузии в список нежелательных в России. Речь идёт о «Всемирной организации «Международный дом»* и общественном движении за доступность правосудия «Анмуд»*