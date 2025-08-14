«Тыща» или «тысяча»: Лингвист рассказал о вариативности русского языка

В русском языке могут официально утвердить два варианта произношения для некоторых слов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал Андрей Кибрик, ведущий научный сотрудник института языкознания РАН.

«Раз речь идёт о произношении, то это просто констатация того, как люди уже говорят. Дело в том, что учёные занимаются изучением реальности. Реальность такова, что очень многие люди так эти слова произносят. Поэтому они просто зафиксировали то, что и так уже есть», — сказал Кибрик.

Лингвист пояснил, что учёные лишь фиксируют уже сложившуюся практику употребления слов. В качестве примера он привёл слово «биллион», которое является синонимом «миллиарда», но не вошло в список вариативных форм.

«Дело в том, что многие заимствования, которые входят в русский язык, основаны на неверном представлении о том, как в английском произносится соответствующее слово. То есть люди, которые эти слова видят в письменном виде, неправильно предполагают об английском произношении. Эти слова попадают в русский язык в искажённом виде», — пояснил эксперт.

Вот, например, есть слово фандрайзер. Тот, кто добывает финансирование для какой-то цели. Тут тоже два произношения — фандрайзер и фаундрайзер. То есть там другая гласная, другой звук. Андрей Кибрик Ведущий научный сотрудник института языкознания РАН

Также в этот список могут попасть такие слова, как: булочная – булошная, скучно – скушно, можно менять и написание, и произношение, разрешать по два варианта. То же самое с произношением купюр: тысяча – тыща.