Курский суд заочно осудил украинского начальника СИЗО на 13 лет строгого режима

Курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО города Сумы к 13 годам строгого режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Яковлев, будучи должностным лицом, умышленно допускал жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами. В пресс-службе уточнили, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

По данным следствия, подсудимый санкционировал физическое насилие, оскорбительное и унижающее достоинство обращение в отношении задержанных. В настоящее время осуждённый находится в международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.