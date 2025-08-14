Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 16:45

Курский суд заочно осудил украинского начальника СИЗО на 13 лет строгого режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio

Курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО города Сумы к 13 годам строгого режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Яковлев, будучи должностным лицом, умышленно допускал жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами. В пресс-службе уточнили, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

По данным следствия, подсудимый санкционировал физическое насилие, оскорбительное и унижающее достоинство обращение в отношении задержанных. В настоящее время осуждённый находится в международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На Украине заочно приговорили депутата Госдумы Бутину к 15 годам тюрьмы
На Украине заочно приговорили депутата Госдумы Бутину к 15 годам тюрьмы

Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы и член парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев попал в список российских парламентариев, которых Хмельницкий городской суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Отмечается, что СБУ систематически выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных, деятелей культуры и общества. С начала 2025 года украинские суды заочно осудили более 40 депутатов Госдумы за предполагаемое нарушение суверенитета страны.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar