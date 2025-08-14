В Таиланде «задержан» предполагаемый организатор канала поставок оружия в Россию.

В Таиланде пойман главарь банды, поставлявшей оружие в РФ в микроволновках. Фото © Полиция

27-летний россиянин и его сообщники переправляли оружие, спрятанное в двойном дне микроволновых печей. По данным издания, преступники использовали курьерскую службу возле российского посольства в Бангкоке для отправки грузов, пишет Mash.

При обыске были изъяты 25 полуавтоматических пистолетов, из которых 12 оказались незарегистрированными. Также обнаружены 19 собранных стволов, глушители, оптические прицелы и комплекты для чистки оружия. Часть изъятых пистолетов имела несовпадающие или дублирующиеся серийные номера.

По предварительной информации, эта преступная группа могла быть связана с поставками оружия террористам, совершившим нападение на «Крокус Сити Холл». Один из сообщников задержанного был арестован при попытке отправить очередную партию «микроволновок» с оружием.

Ранее сообщалось, что Умеджон Солиев*, доставивший оружие для террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», намерен переводить деньги пострадавшим в попытке добиться смягчения наказания. Потерпевшим сообщили о планах отправки небольших сумм по почте, даже без их согласия.