Поставщик оружия для террористов из Крокуса отправит потерпевшим компенсации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF
Умеджон Солиев, который привёз оружие для исполнителей теракта в «Крокус сити холле», планирует перечислять деньги потерпевшим в надежде смягчить наказание. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 пострадавших.
По словам адвоката, потерпевших предупредили, что независимо от их желания незначительные суммы будут отправляться по почте. Трунова подчеркнула, что возмещение вреда должно соответствовать тяжести преступления, а частичные выплаты не могут считаться смягчающим обстоятельством. Потерпевшие считают подобные действия неэтичной уловкой и намерены добиваться максимально строгого приговора для всех причастных к теракту, добавила она.
Напомним, террористическая атака в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». В результате жестокого нападения погибли 149 человек, ещё сотни зрителей, пришедших на мероприятие, получили ранения. 4 августа 2025 года в Московском городском суде началось рассмотрение этого уголовного дела. На скамье подсудимых оказались 19 обвиняемых: четверо из них проходят по делу как непосредственные участники нападения, а остальные 15 — как соучастники преступления. Четверо фигурантов полностью признали свою вину и извинились перед родственниками погибших. Восемь признали вину частично, а семь — отказались от показаний.