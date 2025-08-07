Поставщик оружия для террористов из Крокуса отправит потерпевшим компенсации

Умеджон Солиев, который привёз оружие для исполнителей теракта в «Крокус сити холле», планирует перечислять деньги потерпевшим в надежде смягчить наказание. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 пострадавших.

По словам адвоката, потерпевших предупредили, что независимо от их желания незначительные суммы будут отправляться по почте. Трунова подчеркнула, что возмещение вреда должно соответствовать тяжести преступления, а частичные выплаты не могут считаться смягчающим обстоятельством. Потерпевшие считают подобные действия неэтичной уловкой и намерены добиваться максимально строгого приговора для всех причастных к теракту, добавила она.